МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Инфляция в РФ в годовом выражении замедлилась до 14,31% на 29 августа с 14,6% неделей ранее, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". Смартфоны в России за неделю подешевели на 1,3%

"На неделе с 23 по 29 августа 2022 года темпы снижения цен сохранились на уровне предыдущей недели (-0,16%). В годовом выражении инфляция снизилась до 14,31% год к году", — говорится в документе.

Как отмечает министерство, на прошедшей неделе снижение цен продолжилось во всех секторах потребительского рынка.

"Основной вклад в дефляцию по-прежнему вносят продовольственные товары (минус 0,24%) при удешевлении плодоовощной продукции (минус 3,57%). Кроме того, ускорилось снижение цен в сегменте туристических и регулируемых услуг (-0,68% после —0,06%) на фоне окончания сезона отпусков. Также продолжили дешеветь непродовольственные товары (-0,02%), в том числе электро- и бытовые приборы, строительные материалы", — пояснили в министерстве.

В понедельник первый вице-премьер России Андрей Белоусов допустил, что инфляция в РФ по итогам года может составить 12-13%.