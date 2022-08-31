ПАРИЖ, 31 авг — ПРАЙМ. Правительство Нидерландов планирует выделить в следующем году порядка 15 миллиардов евро на смягчение последствий инфляции для населения, передает в среду Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS). Нидерланды в 2022 году увеличили импорт российского СПГ на 35%

Сообщается, что члены правящей коалиции в Нидерландах достигли соглашения о новых мерах по поддержке покупательной способности населения. В частности, правительство намерено выделить беспрецедентные "15 миллиардов евро в 2023 году", чтобы компенсировать домохозяйствам рост цен на продукты и электроэнергию.

Еще одной мерой станет повышение минимальной зарплаты с 1 января 2023 года на 10%. Кроме того, новый пакет мер предполагает снижение налогов и акцизных сборов на топливо.

Годовая инфляция в Нидерландах в июле составила 10,3% впервые с 1975 года в связи с возросшими ценами на энергоносители, продукты питания и арендную плату за жилье. Как прогнозирует Центральное статистическое бюро страны (CBS), в августе повышение общего уровня цен на товары и услуги в стране может достичь 13,6%.