МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Регистрация в государственной информационной системе прослеживаемости зерна и продуктов его переработки (ФГИС "Зерно") и внесение в нее информации об урожае с 1 сентября становится обязанностью для участников зернового рынка РФ. Минсельхоз рассказал об активизации продажи зерна в госфонд России

ФГИС "Зерно" предназначена для сбора и анализа информации о производстве зерна и продуктов его переработки, об их перевозке, хранении и утилизации, обеспечивая прослеживаемость партий зерна (включая семена масличных культур) и основных продуктов его переработки, в том числе при закупках в интервенционный госфонд.

Еще одна из функций — осуществление федерального госконтроля за качеством и безопасностью такой продукции. На основании данных, занесенных в систему, оформляются товаросопроводительные документы (СДИЗ) — например, при перевозке партий такой продукции, их приемке, экспорте и так далее. Оператором ФГИС "Зерно" является Центр агроаналитики Минсельхоза РФ.

"Представители субъектов заявили о 100-процентной регистрации участников рынка во ФГИС "Зерно" и полной готовности к работе в системе. В настоящее время товаропроизводители предоставляют в нее информацию о валовом сборе, оформляют товаросопроводительные документы на перевозку, реализацию, приемку и отгрузку зерна", — говорится в сообщении Минсельхоза РФ.

По словам первого замминистра сельского хозяйства РФ Оксаны Лут, ФГИС "Зерно" позволит отечественным компаниям эффективно работать в условиях прозрачного рынка, а государству — обеспечивать сквозной контроль качества и безопасности сырья и переработанной продукции. Она обратила внимание, что регистрация и работа в системе станут обязательными для всех участников российского зернового рынка; в частности, это будет необходимым условием для получения производителями господдержки и осуществления экспортных операций.

Эксплуатация ФГИС "Зерно" началась 1 июля 2022 года: тогда регистрация и внесение данных об урожае носили добровольный характер, а с 1 сентября стали обязательными. Позже, с 1 января 2023 года, стартует следующий этап: сведения о продуктах переработки зерна сначала будут предоставляться на добровольной основе, а с 1 марта — в обязательном порядке.