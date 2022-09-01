МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Дефляция в России продолжится в сентябре и за месяц составит 0,1%, при этом в годовом выражении темпы роста цен замедлятся до 13,9%, следует из консенсус-прогноза, составленного РИА Новости на основе опроса аналитиков. Инфляция в России в годовом выражении замедлилась до 14,31%

Инфляция в России подскочила в конце февраля на фоне введения западными странами санкций против российской экономики, обвалившегося курса рубля, разрыва логистических цепочек и возросшего потребительского спроса на внутреннем рынке. Темпы роста цен в стране достигли пика в апреле, когда они составили 17,83%. Однако затем на фоне укрепившегося рубля, восстановления импорта и хорошего урожая инфляция начала замедляться.

Так, по данным Минэкономразвития, в годовом выражении на 29 августа инфляция составила 14,31%. При этом в месячном выражении в России с июня наблюдается дефляция, которая по итогам июля ускорилась до 0,39% с 0,35% месяцем ранее. При этом на 29 августа с начала месяца дефляция составила 0,5%.

Российские власти ждут, что инфляция к концу года останется контролируемой. Так, ЦБ рассчитывает на годовую инфляцию в диапазоне 12-15%, а Минэкономразвития ждет ее на уровне 13,4%. При этом первый вице-премьер России Андрей Белоусов считает, что по итогам текущего года темпы роста цен составят 12-13%.

ФАКТОРЫ ИНФЛЯЦИИ

Основной дезинфляционный вклад в сентябре продолжат вносить продукты питания, при этом темпы роста цен на услуги из-за окончания периода отпусков могут также замедлиться, считают аналитики.

"В сентябре месячная дефляция может продолжиться – профильные ведомства ожидают рекордного урожая зерновых и масличных культур в этом году в России, что сохранит понижательное давление на цены продовольствия, доля которого в потребительской корзине составляет 38%. При этом дефляция окажется не такой выраженной, как в августе – по нашим прогнозам, в сентябре цены снизятся на 0,1-0,2% месяц к месяцу по сравнению с 0,4-0,5% в августе", — пишет главный экономист "ВТБ Мои инвестиции" Григорий Жирнов.

Главный аналитик ПСБ Денис Попов напомнил, что в сентябре сезонно прекращается рост цен в сегменте услуг населению из-за завершения сезона отпусков. "Пока мы ждем нулевой ценовой динамики по услугам, но с учетом слабого спроса может сформироваться и небольшой минус", — добавил он.

В то же время главный экономист SberCIB Investment Research Антон Струченевский ожидает, что на фоне стабилизации курса рубля в непищевом сегменте дефляция близка к завершению. Другие аналитики видят риск, что цены на непродовольственные товары могут и вовсе пойти вверх.

"Начнут дорожать непродовольственные товары – их запасы на складах подходят к концу, а новые закупаются уже со сложностями в логистике, что должно отразиться на ценах", — отметил управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин.

ПРОГНОЗЫ АНАЛИТИКОВ

Прогнозы экспертов по месячным и годовым темпам роста цен в сентябре 2022 года представлены ниже (в процентах):

"БКС Мир инвестиций" — 0 / 14,5

"ВТБ Мои инвестиции" — (-0,1-0,2) / 13,6-13,7

Газпромбанк – 0 / 13,6

"Зенит" — 0,1 / 14,2

НРА – (-0,1-0,3) / 13,8-14

Промсвязьбанк – 0,1 / 14

Росбанк – (-0,3) / 13,4-13,6

Сбербанк – 0 / 13,5-13,7

Совкомбанк – (-0,5) / 13

"Тинькофф инвестиции" — 0 / 14

"Хоум кредит" — 0,5 / 14,4

"Эксперт РА" — (-0,4-0,5) / 14,2-14,5