МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Кончина экс-президента СССР Михаила Горбачева — завершение целой эпохи, характеризующейся попыткой сближения с Западом путем уступок ему, написал в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков. Решение о государственных похоронах Горбачева еще не приняли, заявил Песков

Он подчеркнул, что Горбачев умер "спустя полгода после Большого разрыва с Западом".

По словам сенатора, внешняя политика России на западном направлении очень долго определялась подходами Горбачева и его наследием, "пока не уперлась в новую невидимую, но вполне реальную стену, которую коллективный Запада последние 20-25 лет выстраивал между собой и Россией".

"Эта Новая стена стала приговоров горбачевской политике слабости и уступок, которой горячо аплодировали на Западе, но которая обрекала Россию на зависимость и геополитическую капитуляцию. Горбачев верил в перестройку международных отношений и возможность построения общеевропейского дома. Развитие событий в Европе, как и эволюция отношений с США показали наивность такого подхода", — подчеркнул Пушков.

Он добавил, что предпринятая Горбачевым стратегическая попытка сблизиться с Западом путем односторонних уступок стала завершением XX века, но была отброшена наступившим веком.

"Доктрина Горбачева, если можно говорить о таковой, не выдержала столкновения с реальностью и испытания временем", — заключил сенатор.