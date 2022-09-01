МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Делегации из недружественных стран, в частности, Японии и Южной Кореи, приедут на Восточный экономический форум (ВЭФ), заявил в интервью РИА Новости глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. Глава Минвостокразвития: связи России со странами АТР восстановятся

"Гости будут", — сказал Чекунков, отвечая на вопрос, ожидаются ли на ВЭФ делегации из недружественных стран, в первую очередь, из Японии и Южной Кореи.

"Я вообще убежден и точно знаю, что в недружественных странах у нас есть друзья, и их немало. На рабочем уровне японцы, корейцы, многие другие люди высказывают поддержку — не просто прагматизм и конструктивный подход, а поддержку, потому что они сами живут десятилетиями в условиях ограниченного суверенитета, в условиях, когда ряд решений формируется не ими, не в их странах и не в интересах их народов", — уточнил министр.

По его словам, для Японии и Южной Кореи сотрудничество с Россией — это судьба, поскольку страны соседствуют друг с другом и имеют исторические и сильные экономические связи.

ВЭФ пройдет 5-8 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 2 сентября.