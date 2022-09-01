МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 27 августа, выросло на 5 тысяч по сравнению с предыдущей неделей — до 248 тысяч, полагают опрошенные агентством DailyFХ аналитики. Минфин США оценил переговоры о потолке цен на российскую нефть

Официальные данные министерство труда страны опубликует в четверг, 1 сентября, в 15.30 мск.

В 11.00 мск компания S&P Global опубликует окончательную оценку индекса деловой активности (PMI) в области промышленного производства 19 стран еврозоны. Аналитики ожидают, что показатель в августе снизился до 49,7 пункта с 49,8 в июле, как и показала предварительная оценка.

В 12.00 мск ожидается статистика европейского статистического агентства Евростат по безработице в еврозоне в июле. Аналитики полагают, что показатель остался на уровне июня в 6,6%.

В 17.00 мск американский Институт управления поставками (Institute for Supply Management, ISM) опубликует данные индекса деловой активности в промышленности США. Эксперты прогнозируют, что показатель в августе сократился до 52% с 52,8% в июле.