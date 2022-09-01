МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Ближний Восток, Индия и Азия могут стать тремя основными рынками сбыта российского золота, заявил в интервью РИА Новости глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

Золотые слитки

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По словам министра, на российское золото существует стабильно высокий спрос, оно остается хранителем ценностей в международном финансовом обороте для центральных банков, для бизнеса, для населения.

"Ближний Восток, Индия, Азия — вот три основных рынка (сбыта российского золота в перспективе — ред.)", — сказал Чекунков.

Министр отметил, что основная проблема золотопромышленников — не отказ от покупки металла, а инфраструктура финансовых расчетов. По его словам, она нарушена из-за того, что Россия слишком долго пользовалась валютами третьих стран. Со временем настроится система использования национальных валют, будут применяться различные финансовые инструменты для бесшовных и беспроблемных расчетов, уверен глава Минвостокразвития.

"Мы находимся в постоянном диалоге с крупнейшими экспортерами этих товаров, они уже все настроили. Спрос точно есть, а инфраструктура и механика подтянутся", — добавил Чекунков.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 2 сентября.