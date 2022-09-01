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S&P повысил индекс PMI обрабатывающих отраслей России в августе
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Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей РФ в августе повысился до 51,7 пункта с 50,3 пункта июля, говорится в сообщении S&P Global. "Сезонно скорректированный... ПРАЙМ, 01.09.2022
экономика, новости, s&p, индекс деловой активности, россия
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей РФ в августе повысился до 51,7 пункта с 50,3 пункта июля, говорится в сообщении S&P Global.
"Сезонно скорректированный индекс S&P Global Russia PMI обрабатывающих отраслей составил 51,7 пункта в августе, по сравнению с 50,3 пункта в июле. Последние данные свидетельствуют о дальнейшем улучшении состояния российского производственного сектора, оно стало самым сильным с января", — говорится в сообщении.
Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже — на ее спад.
Ранее этот индекс носил название IHS Markit PMI, однако теперь исследовательская организация Markit входит в S&P Global.