МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей РФ в августе повысился до 51,7 пункта с 50,3 пункта июля, говорится в сообщении S&P Global. Индекс МосБиржи установил новый максимум с июня

"Сезонно скорректированный индекс S&P Global Russia PMI обрабатывающих отраслей составил 51,7 пункта в августе, по сравнению с 50,3 пункта в июле. Последние данные свидетельствуют о дальнейшем улучшении состояния российского производственного сектора, оно стало самым сильным с января", — говорится в сообщении.

Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже — на ее спад.

Ранее этот индекс носил название IHS Markit PMI, однако теперь исследовательская организация Markit входит в S&P Global.