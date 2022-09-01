МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Страны Ближнего Востока интересуются логистическими возможностями Северного морского пути (СМП), но России важно самой делать решительный первый шаг, строить порты и развивать инфраструктуру, сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков в интервью РИА Новости. В Минвостокразвития отметили заинтересованность в магаданском золоте в мире

"Ближний Восток. Там есть крупные операторы. Но очень важно в этом процессе не ждать кого-то, а самим делать решительный первый шаг. Нам нужно строить порты и развивать инфраструктуру контейнерной логистики, мы по контейнерам отстаем сильно. Когда это появится, появится и спрос", — сказал Чекунков, отвечая на вопрос об изменениях в списке стран, интересующихся СМП.

По словам министра, ведомство уже активно развивает инфраструктуру контейнерной логистики.

"Запустили субсидированную линию, первый круговой рейс прошел из Мурманска в Петропавловск-Камчатский, туда отвез минеральные грузы, обратно привез камчатского лосося. Это первый опыт, но бизнес видит, что рейс появился, и записывается на него", — рассказал Чекунков.

Также он отметил, что весь СМП будет продолжать развиваться и "раскатываться". Он уже заполнен гигантскими нефтегазовыми проектами, но будет добавляться и контейнерная часть, пообещал министр.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 2 сентября.