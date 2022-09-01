МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин в поздравлении президенту Узбекистана Шавкату Мирзиееву с Днем независимости республики отметил динамичное развитие отношений между двумя странами в духе стратегического партнерства и союзничества, телеграмма опубликована на сайте Кремля. Путин назвал площадки, положительно влияющие на отношения России и Киргизии

"Отношения между нашими государствами динамично развиваются в духе стратегического партнёрства и союзничества. Убеждён, что совместными усилиями мы обеспечим дальнейшее наращивание всего комплекса взаимовыгодных двусторонних связей", — говорится в тексте телеграммы.

Путин подчеркнул, что Узбекистан добился общепризнанных успехов в экономической и социальной области, а также по праву пользуется высоким авторитетом на мировой арене. В завершение поздравления президент пожелал Мирзиееву здоровья и успехов, а жителям Узбекистана — счастья и благополучия.