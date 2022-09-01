МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Число бедных в Британии увеличится на три миллиона человек из-за рекордного роста стоимости жизни, следует из доклада, сделанного аналитическим центром Resolution Foundation (RF). В Британии выступили против отключения должников от электроэнергии

"Реальные доходы (британских) домохозяйств упадут на 10% в течение этого и следующего года, что станет самым сильным снижением уровня жизни за последние сто лет, а число людей, живущих в абсолютной бедности, увеличится на 3 миллиона", — говорится в докладе.

Согласно прогнозам RF, в ближайшие два года за чертой бедности окажутся еще 3 миллиона человек (число увеличится с 11 миллионов в 2021-2022 годах до 14 миллионов в 2023-2024 годах), а детская бедность достигнет самого высокого уровня (33% в 2026-27 годах) со времен пика 1990-х годов, поскольку нынешний рост стоимости жизни сильнее всего бьет по домохозяйствам с низким доходом.

"Беспрецедентный" спад уровня реальных доходов на протяжение двух столетий является следствием рекордной инфляции и более чем 15-летней экономической стагнации, вызванной в первую очередь исторически слабой производительностью труда, говорится в тексте доклада Resolution Foundation.

В материале отмечается, что доклад был написан с учетом последних экономических прогнозов Банка Англии, а также резкого роста цен на электроэнергию и объявленной с марта поддержки правительства в размере 30 миллиардов фунтов.

Банк Англии повысил базовую процентную ставку на рекордные с 1995 года 50 базисных пунктов, до 1,75% с 1,25% годовых. Теперь ставка находится на максимальном уровне с декабря 2008 года, когда она составляла 2%. По прогнозам Банка, экономика Великобритании войдет в рецессию с четвертого квартала этого года.

Ранее британский энергорегулятор Ofgem объявил о повышении максимально допустимого размера счетов на электроэнергию для потребителей на 80% с 1 октября из-за роста мировых цен на энергоносители. Таким образом, максимальная сумма счета для британцев может стать больше на 1578 фунтов стерлингов, или на 80%. Глава энергорегулятора Джонатан Брирли предупредил, что цены на энергию, скорее всего, продолжат расти, и призвал будущего премьера Соединенного Королевства принять новые меры для борьбы с ростом цен.