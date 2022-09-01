МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Польша намерена потребовать от Германии около 1, 3 триллиона долларов в качестве репараций за ущерб, причиненный во время Второй мировой войны, сообщил глава правящей партии страны "Право и справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский. СМИ: Польша, Финляндия и страны Балтии могут сами ограничить въезд россиян

"Сумма, которая была представлена, как стоимость ущерба — это 6 триллионов 200 миллиардов злотых (около 1,3 триллиона долларов — ред.)", — подчеркнул Качиньский в докладе о военных потерях в Польше.

Политик подчеркнул, что эта сумма "полностью подъемна для Германии", при этом не исключил ее дальнейшее увеличение.

Варшава несколько лет назад подняла вопрос о выплате Германией за ущерб, причиненный республике во время Второй мировой войны. Для подсчета суммы выплаты в Польше создали специальную парламентскую комиссию.

Немецкое правительство неоднократно заявляло, что не намерено осуществлять выплаты Польше: в Берлине считают, что уже выплатили достаточно крупные репарации и нет оснований ставить под сомнение отказ Польши от репараций в 1953 году.

Качиньский заявил, что "Германия еще не рассчиталась за свои преступления в отношении Польши", указав, что "многие нацистские преступники не только не были наказаны, но и "занимали высокие посты" после войны.

По словам политика, вопрос репараций входит в концепцию "восстановления нормального положения вещей в функционировании польского государства".