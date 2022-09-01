МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Объем покупок зерна на Национальной товарной бирже (НТБ, входит в группу Московской биржи) в интервенционный фонд РФ по итогам торгов 1 сентября составил 8,1 тысячи тонн на общую сумму 123,34 миллиона рублей, следует из материалов НТБ. Лукашенко рассказал о своем вещем сне про зерно

В четверг было реализовано по 4,05 тысячи тонн мягкой пшеницы 3-го и 4-го класса урожая 2022 года на 64,152 миллиона рублей и 59,184 миллиона соответственно. Средневзвешенная цена купленного зерна, согласно данным биржи, составила 14,4 тысячи рублей за тонну и 13,7 тысячи соответственно.

В России с 2001 года действует механизм закупочных и товарных (на продажу) интервенций зерна, применяемый для стабилизации цен на зерновые культуры и поддержки аграриев. С 2022 года такой же механизм действует в отношении сахара, но сами интервенции пока не проводились. Закупочные интервенции предполагается проводить в отношении зерна урожая 2021-2022 годов и сахара производства 2021-2023 годов.

Всего в интервенционный фонд РФ за период с 1 августа 2022 года (даты начала торгов) по 1 сентября 2022 года было закуплено 31,05 тысячи тонн зерна на 465,369 миллиона рублей. В планах Минсельхоза — сформировать до 2024 года неснижаемый запас интервенционного фонда в 3 миллиона тонн зерна и 250 тысяч тонн сахара.

Следующие торги в рамках государственных закупочных интервенций запланированы на пятницу, 2 сентября, затем — на 5, 6, 7 и 8 сентября.