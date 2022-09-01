МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Россия выделяет около двух миллиардов долларов на совместные с Белоруссией проекты в области импортозамещения, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко. Лукашенко назвал продовольственный кризис в Европе божеским наказанием

"У нас будет множество проектов с РФ. Начиная с военно-стратегических и заканчивая земными. Совместные проекты по импортозамещению огромные, сейчас под 2 миллиарда долларов Россия выделяет нам на эти совместные проекты", — заявил Лукашенко во время открытого онлайн-урока для всех школ и вузов страны.

По его словам, проектов будет "тьма-тьмущая".

Лукашенко подчеркнул, что намерен укреплять отношения с Россией как с основным стратегическим партнером Белоруссии.