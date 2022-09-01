МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. "Литовские железные дороги" получили от российских и белорусских организаций предоплату в размере 2,5 миллиона евро, это обеспечит 3-4 недели грузовых перевозок, в том числе, транзита в Калининград, сообщил LRT (Литовское радио и телевидение) глава "Литовских железных дорог" Эгидиюс Лазаускас. Банки Литвы смогут вести расчеты за транзит в Калининград после 1 сентября

"После отказа Шяуляй банка с 1 сентября осуществлять переводы из России и Белоруссии "Литовским железным дорогам" за перевозку грузов, само предприятие отмечает, что получило предоплату на 2,5 миллиона евро за провоз российских и белорусских грузов, — сказано в сообщении.

Литовский "Шяуляй банк", через который проходили все платежи за калининградский транзит, 15 августа прекратил операции с РФ в рублях, а с 1 сентября прекратил расчёты с Россией во всех валютах из-за санкций. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что решение проблемы, связанной с оплатой железнодорожного транзита через Литву, найдено и для пассажирских перевозок, как ранее для грузовых, пассажирский транзит не пострадает, несмотря на решение банка. Министр транспорта Литвы Марюс Скуодис заявил, что литовские банки смогут осуществлять расчеты за калининградский транзит и после 1 сентября.