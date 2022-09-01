УСТЬ-ЛАБИНСК, 1 сен — ПРАЙМ. Экономика России для успешной борьбы с текущими вызовами нуждается в инвестициях, ключевая ставка должна быть на уровне 4% для их активизации, считает миллиардер Олег Дерипаска. В России организовали поиск производителей попавших под санкции медизделий

"Экономика борется с теми условиями, в которых она оказалась, для успешной борьбы нужны инвестиции, для расширения спроса нужно увеличение строительства. Ставка должна быть давно на уровне 4%",- сказал Дерипаска журналистам, присутствуя на Дне знаний в первом университетском Лицее в Усть-Лабинске как основатель образовательного учреждения.

"С этим перекосом с точки зрения курса рубля – очень много экспортных предприятий испытывают серьезные проблемы с рентабельностью. Текущая инфляция будет давиться глобальным спадом спроса и рецессией, и всеми этими ограничениями", — добавил он.

ЦБ в конце февраля на фоне антироссийских санкций и возросшей волатильности на финрынке экстренно поднял ставку сразу на 10,5 процентного пункта — до 20% годовых. Однако уже в апреле-мае трижды снизил ее — в совокупности до 11%. В июне на фоне дефляции в стране ЦБ вернул ставку на досанкционный уровень в 9,5%. В конце июля ЦБ РФ неожиданно резко снизил ключевую ставку — сразу на 1,5 процентного пункта, до 8% годовых.

В проекте основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2023 год и период 2024-2025 годов ЦБ подтвердил сигнал об оценке целесообразности дальнейшего снижения ключевой ставки во втором полугодии 2022 года.