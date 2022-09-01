МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Польша не имеет правовых оснований требовать от Германии репараций, данный вопрос давно урегулирован в международно-правовом порядке, заявил РИА Новости президент и член исполкома Российской ассоциации международного права Анатолий Капустин. Польша потребует от Германии репарации за ущерб во Второй мировой войне

"Если они хотят что-то с Германии получить, то это может быть только путем проведения новых переговоров и установлением границ этих репараций. Я думаю, что Германия на это не пойдет — оснований правовых у Польши особых нет", — считает он.

По мнению эксперта, заявления польских политиков о выплате являются способом привлечь внимание избирателей, "собрать голоса перед выборами… и обратить на себя внимание, напомнить, что вот мы можем заработать деньги, ничего не делая: взяли, предъявили претензию — пусть платят 20-30 лет".

"Я думаю, что Германия, скорее всего, откажется или сделает какой-то символическую выплату, если пойдет на это", — резюмировал он.

Ранее в четверг глава правящей партии Польши "Право и справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский заявил, что Польша потребует от Германии 6,2 триллиона злотых (около 1,3 триллиона долларов) в качестве репараций за ущерб, причиненный во время Второй мировой войны.

В Польше несколько лет назад подняли вопрос о том, что Германия должна заплатить республике репарации за ущерб во время Второй мировой войны, была создана специальная парламентская комиссия для подсчета суммы. В правительстве Германии неоднократно заявляли, что не намерены осуществлять выплаты Польше: в Берлине считают, что уже выплатили достаточно крупные репарации и нет оснований ставить под сомнение отказ Польши от репараций в 1953 году.