УСТЬ-ЛАБИНСК, 1 сен — ПРАЙМ. Миллиардер Олег Дерипаска считает возможным увеличить объемы экспорта на рынок восточных стран на 20-25%, однако это потребует около 15 лет. Белоруссия снизила экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты

"Можно увеличить объемы экспорта на 20-25% — это сложный путь, он займет лет 15, чтобы восстановить объём, логистические решения – это не так ужасно, как выглядело вначале. Тем не менее это сложный путь, который требует инвестиций. Поэтому нужно снизить ставки и обеспечить возможность развития долгового рынка здесь в России. Европейский долговой рынок "схлопнулся". Все это нужно делать здесь в России", — сказал бизнесмен журналистам в ходе Дня знаний в первом университетском Лицее в Усть-Лабинске, который он посетил как основатель образовательного учреждения.

Дерипаска также прокомментировал текущую ситуацию с удобрениями для аграриев. По его мнению, ситуация с химической продукцией, применяемой в сельскохозяйственном производстве – стабильна, ненамного хуже и урожай зерновых в этом году.

"Я не могу сказать, что урожай намного хуже, было чуть засушливо. С химией все в порядке, с удобрениями тоже, я не вижу пока проблем. С экспортом – есть проблемы с логистикой, это будет решаться. Самое главное – есть спрос", — сказал Дерипаска.

Согласно официальным прогнозам, объявленным Минсельхозом ранее, урожай зерна в России в 2022 году может составить 130 миллионов тонн, в том числе рекордные за всю историю РФ 87 миллионов тонн пшеницы. Экспорт зерна в 2022-2023 сельскохозяйственном году может составить 50 миллионов тонн, включая 39,5 миллиона тонн пшеницы. Однако в начале августа глава Минсельхоза России Дмитрий Патрушев заявил, что видит риски недостижения такого показателя по урожаю зерна в текущем сезоне по ряду причин, в том числе из-за сложных погодных условий.