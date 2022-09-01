МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Страны-партнеры хотят продолжать сотрудничество с Россией в космосе, в современном мире трудно отрезать какое-либо государство от научных проектов. Об этом заявил президент России Владимир Путин. Путин посетит саммит ШОС в Самарканде в сентябре

"Ну, скажем, в космосе, несмотря на все сложности, партнеры наши объявляют о том, что они хотят продолжать сотрудничество. Потому что, скажем, доставлять материалы, оборудование, космонавтов на МКС можно сейчас, и американцы могут, но это дороже, чем нашими ракетами", — сказал российский лидер в ходе открытого урока "Разговор о важном" с калининградскими школьниками.

Путин также указал, что в современном мире, где любая информация распространяется на глобальном уровне, практически невозможно отрезать одну страну от крупных проектов, особенно в области науки.

По его словам, некоторые научные направления сложно развивать без России. Так, существуют совместные с Европой проекты по физике, в которых доля участия российских специалистов составляет более 70%, подчеркнул глава государства.