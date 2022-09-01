БЕЛГРАД, 1 сен — ПРАЙМ. Поставки высококачественного вина из Сербии в Россию в 2022 году увеличились, несмотря на кризис, заявил РИА Новости владелец компании Vinarija Aleksandrovic Божидар Александрович на открытии крупнейшей ярмарки сельхозпродукции, прежде всего, вина в рамках трансграничной инициативы Open Balkan. Сербия не планирует менять политику в отношении России, заявил Вучич

В крупнейшем Белградском выставочно-ярмарочном комплексе в четверг состоялось открытие Wine Vision by Open Balkan. Участвуют около 400 производителей вина и продуктов питания из 22 стран, в том числе государств ЕС, Австралии, Аргентины, Южной Африки, США. Западные Балканы представляют 235 виноделен. На открытии присутствуют президент Сербии Александр Вучич, премьеры Албании Эди Рама и Северной Македонии Димитар Ковачевски, а также Черногории — Дритан Абазович, члены правительств.

Высокие гости после открытия прошли по выставочному залу и остановились у одного из стендов сербских виноделов, где продегустировали белое вино одного из крупнейших производителей Сербии.

"Винодельня Aleksandrovic уже семь-восемь лет поставляет вино в РФ, сейчас представитель наших вин там — компания "Ароматный мир". Что касается импорта, каждый год несет свою специфику, прошлый и позапрошлый — 2020 и 2021 — были плохими из-за пандемии COVID-19 и закрытых ресторанов, невозможности продукции дойти до конкретного потребителя", — заявил агентству Александрович.

"А 2022 год, несмотря на существующий кризис в Европе в экономике и на все события, удивил нас тем, что вино в этом году намного лучше продается в Россию и объем поставок вырос. Например, 10-15 дней назад мы отправили 7 тысяч бутылок высококачественных вин и ожидаем новую партию, это хорошо идет в РФ, при том, что наши вина из высшей ценовой категории, поставляем от 15 до 20 тысяч бутылок в год" — отметил основатель и владелец компании.

Он уточнил, что Вучич и премьеры Северной Македонии, Албании и Черногории дегустировали вино Trijumf Gold сорта совиньон блан, которое "можно найти в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Сочи".

Сербский президент Александр Вучич в последние годы продвигает в регионе Западных Балкан инициативу по созданию трансграничного экономического "мини-шенгена" — единого регионального рынка товаров, услуг и рабочей силы. На предложение официального Белграда активно откликнулись Тирана и Скопье, которые ранее уже подписали ряд совместных документов, однако пандемия COVID-19 и выборы в странах-участниках инициативы растягивают ее реализацию.

В декабре 2021 года президент Сербии, премьеры Албании и Северной Македонии подписали соглашение о свободном рынке труда между их странами в рамках трансграничной экономической инициативы, названной Open Balkan.