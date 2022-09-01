МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, пожелал успехов в реализации озвученных в его послании масштабных задач, заявили в пресс-службе Кремля. Путин заявил, что успех страны зависит от успеха россиян

"Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым. Были затронуты вопросы, связанные с сегодняшним выступлением Касым-Жомарта Токаева с посланием народу Казахстана. Владимир Путин высказал пожелания успехов в реализации озвученных в этом послании масштабных задач", — говорится в сообщении.

Кроме того, лидеры выразили обоюдный настрой на развитие и углубление российско-казахстанских отношений, в том числе с учетом договоренностей, достигнутых на недавней двусторонней встрече на высшем уровне в Сочи.