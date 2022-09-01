МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Полное прекращение поставок российского газа грозит падением экономики Франции как минимум на 0,5 процентных пункта в 2023 году, заявил министр экономики и финансов страны Брюно Ле Мэр. Премьер Франции призвала Electricite de France отремонтировать АЭС в срок

"Мы рассчитываем уровень роста к 2023 году в процессе подготовки закона о финансах, учитывая риски на энергетических рынках. Будем откровенны: если завтра Россия полностью прекратит поставки своего газа в Европу, это приведет к шоку для экономики Франции как минимум на 0,5 процентных пункта для ее роста", — заявил Ле Мэр в интервью изданию Echos.

Как отметил министр, рост ВВП Франции во втором квартале этого года составил 0,5%, а по итогам года он может составить 2,5%.

В начале июня глава минфина Франции Брюно Ле Мэр заявлял, что страна находится на пике инфляции: тогда по итогам мая годовой рост общего уровня цен на товары и услуги составил 5,2%. В июле годовая инфляция во Франции выросла еще больше — до 6,1%, что стало самым высоким уровнем с июля 1985 года.