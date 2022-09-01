МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Девальвация гривны в следующем году продолжится, а цены на Украине продолжат расти, инфляция по итогам 2023 года может составить более 30%, сообщает в четверг украинское издание "Экономическая правда". На Украине считают, что энергонезависимость страны зависит от США

"Согласно макропрогнозу, в начале 2023 года курс доллара будет составлять 42 гривны, а в конце года гривна девальвирует до 50 гривен. По расчетам Минэкономики, ВВП Украины в следующем году должно вырасти на 4,6%. При этом по итогам 2022 года он сократится на 33,2%", — пишет "Экономическая правда" со ссылкой на источники в кабмине.

По информации издания, также ожидается дальнейший рост цен. По прогнозам, инфляция по итогам 2023 года составит 30,6%.

Нацбанк Украины в июле девальвировал национальную валюту — поднял официальный курс доллара сразу на 25%, до почти 36,6 гривны, объяснив это фундаментальными характеристиками экономики страны и укреплением доллара в мире.

Ранее советник Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко заявил, что дефицит бюджета Украины к концу 2022 года ожидается на уровне 50 миллиардов долларов, что составляет 30-35% ВВП страны.