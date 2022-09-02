МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Завершена разработка мастер-планов развития 17 дальневосточных городов из 25, сообщил в интервью РИА Новости глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. Россиянам посоветовали посетить с кешбэком острова и озера Дальнего Востока

На Восточном экономическом форуме в сентябре 2021 года президент РФ Владимир Путин поручил разработать мастер-планы развития 25 дальневосточных городов. Планировалось, что на ВЭФ-2022 ряд регионов доложат о результатах и представят первые проекты. В начале августа стало известно, что на форуме, который пройдет 5-8 сентября во Владивостоке, главе государства собираются представить мастер-планы развития Петропавловска-Камчатского, Улан-Удэ и Магадана.

"Финалисты финалистами, но это первые среди равных. Мастер-планы подняли целые тектонические пласты и проблем, и возможностей в развитии дальневосточных городов. Срок поручения президента – март 2023 года. Авансом успели завершить работу 17 городов из 25, это десять столиц регионов и семь центров экономического роста", — сказал Чекунков.

Он уточнил, что для оценки качества готовности мастер-планов провели две стратегические сессии. Оценка, по словам министра, велась по четырем критериям: стратегическое видение миссии города, урбанистическое качество плана, экономическое обоснование и качество проработки приоритетных проектов – что можно создать в следующие три года.

"Баллы были очень близкими у всех. Все продемонстрировали некое видение, мечту, красивый эскиз. Тех, кто на полкорпуса вышел вперед, выделяли разумная экономическая модель и глубина проработки приоритетных проектов. Бюджетные средства все-таки не безграничны, и выделять приоритеты важно. Помимо первых трех городов – Петропавловска-Камчатского, Улан-Удэ и Магадана, — неплохие баллы получил Северобайкальск как туристический центр", — отметил глава Минвостокразвития.

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