МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Примерно 53% россиян работают по специальности, которую получили в вузе, ещё 29% трудятся совершенно в другой сфере, 18% – в близкой к диплому, говорится в исследовании Rambler&Co, результаты которого есть у РИА Новости. Россияне установили рекорд по количеству оплат банковскими картами

Опрос проходил на портале "Рамблер" с 24 по 30 августа 2022 года, в нем приняли участие более 100 тысяч пользователей.

"У двух третей (66%) опрошенных россиян есть высшее образование. Среднее специальное получили 17%, причём каждый десятый учился и на высшем, и на среднем уровнях, а 3% – только на среднем. 4% признались, что закончили только школу. Примерно половина (53%) опрошенных работают по специальности, которую получили в вузе. 29% работают совершенно в другой сфере, 18% – в близкой к диплому", — говорится в исследовании.

Большинство (70%) респондентов получали образование в своём родном регионе, 26% переезжали для этого в другой, а 4% – за границу.

"Из тех, кто учился в других городах, 42% переезжали ради конкретного учебного заведения, 30% столкнулись с отсутствием нужной специальности на своей малой родине, 18% гнались за престижными вузами, а каждый десятый просто хотел сменить место жительства", — отмечается в исследовании.

При этом 57% респондентов и учились, и по-прежнему живут в родном регионе, 16% уехали из него уже после получения образования, 14%, наоборот, вернулись в родной город после учёбы в другом месте, 13% уехали поступать в вуз и остались там же, где его закончили.