МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Индекс, отражающий оценку россиянами экономической ситуации в стране, за период с 22 по 28 августа вырос до 3 процентных пунктов и вернулся к положительному значению после снижения с начала августа, свидетельствуют данные исследовательского холдинга "Ромир". "Ромир" сообщил о росте недельных расходов россиян и среднего чека

Отмечается, что индекс экономической уверенности представляет собой совокупность оценки россиянами текущей экономической ситуации в стране и их ожиданий относительно перспектив ее развития. Показатели рассчитываются как разница между положительными и отрицательными ответами.

"В период с 22 по 28 августа индекс экономической уверенности россиян вернулся в положительную зону, увеличившись до 3 пунктов", — говорится в исследовании в рамках проекта "М-Пульс". На двух предыдущих отчетных неделях показатель составлял —4, до этого — был нулевым.

В холдинге отметили, что каждый второй россиянин не заметил изменения своего материального положения за последний месяц, при этом у 54% населения отсутствуют какие-либо сбережения.

"М-Пульс" — это еженедельный мониторинг влияния социально-экономической ситуации на человека, основанный на данных о фактическом потреблении товаров, услуг и медиаконтента, мнениях жителей страны по актуальным темам, личных предпочтениях. Выборка представляет население городов России с численностью более 10 тысяч человек (по полу, возрасту, федеральному округу и типу населенного пункта). Трекинг осуществляется на базе потребительской панели "Ромир" с участием верифицированных респондентов.