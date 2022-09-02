МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Научно-исследовательская ледостойкая платформа "Северный полюс" (ЛСП), не имеющая аналогов в мире, вышла в первый рейс, сообщила пресс-служба Минпромторга России. Чукотка представит павильон о природе Арктики на ВЭФ

ЛСП "Северный полюс" была построена "Адмиралтейскими верфями" по заказу Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, проектант — конструкторское бюро "Вымпел" (оба предприятия входят в ОСК). По словам гендиректора ОСК Алексея Рахманова, судно не имеет аналогов в мировой практике.

"Первого сентября 2022 года уникальное научно-исследовательское судно — ледостойкая платформа "Северный полюс" — вышла в первый рейс. Перед выходом в плавание на судне прошла церемония поднятия флага Российской Федерации", — отметили в ведомстве.

Подчеркивается, что ЛСП "Северный полюс" предназначена для проведения круглогодичных исследований в высоких широтах Северного Ледовитого океана. Судно прибывает к месту дрейфа по воде или тонкому льду, затем вмораживается в лед и может до двух лет дрейфовать вместе с ледяным массивом.

На борту нового судна в Центральную Арктику отправится экспедиция "Северный полюс — 41", которая станет продолжением легендарной отечественной программы дрейфующих полярных станций, заложенной в 1937 году четверкой полярников под руководством Ивана Папанина, подчеркнули в министерстве.

"Судостроители очень ответственно подошли к выполнению заказа коллег из Росгидромета. Уникальность платформы в том, что она способна без привлечения ледокола прибывать к месту проведения работ, дрейфовать в акватории Северного Ледовитого океана до двух лет и возвращаться обратно в порт… Платформа рассчитана на эксплуатацию в 30-35 лет с учётом среднего ремонта. Таким образом, российские полярники как минимум до 2050 года обеспечены надежной базой", – сказал вице-премьер, глава Минпромторга России Денис Мантуров.

"Отличительная черта этого судна – автономность и уникальные обводы, которые обеспечиваю максимальную закрытость корпуса. Большую часть экспедиции – около двух лет – ледостойкая платформа будет дрейфовать вместе со льдиной. Это судно способно противостоять тяжелейшим погодным условиям, выдерживать ледовые сжатия по время дрейфа и при этом обеспечивать комфортную, безопасную работу участников научной экспедиции", – прокомментировал он.