МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Российских школьников с сегодняшнего дня начнут обучать финансовой грамотности, сообщает пресс-служба Минфина РФ. Центробанк назвал самые популярные схемы обмана школьников мошенниками

"Сегодня, 2 сентября, в честь 220-летия Минфина России в школах стартуют Дни финансовой грамотности", — сообщил замминистра финансов РФ Михаил Котюков, чьи слова приводятся в сообщении. Отмечается, что основам ФинЗОЖ школьников научат сотрудники Минфина, региональных министерств и финансовых органов, муниципальных образований, Банка России, а также консультанты, методисты и волонтеры в области финансовой грамотности.

"Задача просветительских уроков — показать, что финансовая грамотность сегодня не ограничивается знаниями о личных деньгах. Эксперты расскажут об устройстве финансовой системы и бюджета страны, о том, как финансовая грамотность влияет на благосостояние семьи и государства, из чего складываются основы финансовой безопасности семьи и общества", — говорится в сообщении.

"Министерством совместно с ведущими экономическими университетами были разработаны специальные методические рекомендации для педагогов и родителей, а также сценарии проведения уроков и обучающих викторин для школьников. Для каждой возрастной группы мы предложили свои инструменты: мультфильмы, игровые карточки, квизы, презентации, групповая работа", — добавил Котюков.

Как пояснили в Минфине, с 1 сентября этого года элементы финансовой грамотности вошли в образовательные программы для школьников с 1 по 9 классы. Финграмотность будет преподаваться в рамках обычных школьных предметов: математики, алгебры, информатики, географии, окружающего мира и обществознания. "Каждый год все больше образовательных учреждений вводят основы финансовой грамотности как предмет по выбору, сейчас 90% школ страны включили в свои учебные планы уроки финансовой грамотности", — уточняется в сообщении.