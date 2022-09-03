МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Несмотря на возникшие сложности из-за санкций недружественных стран, большинство инвесторов продолжили реализацию проектов на Дальнем Востоке, заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков журналу Росконгресса "ВЭФ-2022". ВТБ решил продолжить работу в Казахстане несмотря на западные санкции

"В этом году из-за действий недружественных стран дальневосточный бизнес столкнулся с трудностями — сбоями в поставках оборудования, взаиморасчетах, разрывом логистических цепочек, которые выстраивались годами. Однако предпринятые последовательные шаги по поддержке экономики и социальной сферы позволили сохранить равновесие. Большинство компаний не отказались от реализации проектов и продолжают инвестировать в развитие регионов. Мы со своей стороны стараемся помогать предпринимателям, всегда на связи в режиме 24/7", — сказал Чекунков.

По его мнению, на длинной дистанции российские предприниматели выиграют, потому что станут сильнее — ведь алмаз кристаллизуется под давлением. "Сегодня инвесторы диверсифицируют как технологические, так и финансовые риски. Дополнительные стимул получила российская промышленность: мы видим, что процесс импортозамещения набирает обороты практически во всех отраслях", — отметил министр.

Вместе с тем Чекунков отетил, что темп роста инвестиций в основной капитал регионов Дальневосточного федерального округа в 2015-2021 годах в четыре раза превысил показатели других субъектов России.

"Фактические инвестиции в дальневосточные проекты превысили 2,7 триллиона рублей. При этом по темпам роста инвестиций в основной капитал Дальний Восток в 2015-2021 годах опередил другие регионы почти в четыре раза, а по темпам роста производства — более чем на четверть. 527 предприятий уже введены в эксплуатацию, создано более 102 тысяч новых рабочих мест", — сказал Чекунков.