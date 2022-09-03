МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Российско-эфиопские проекты в сфере космоса и использования мирной атомной энергии развиваются по плану, на намеченной на октябрь межправкомиссии стороны обсудят их и военно-техническое сотрудничество, заявил РИА Новости посол Эфиопии в Москве Алемайеху Тегену. Авиакомпания Ethiopian Airlines запустила рейсы из Эфиопии в Москву

"Да, все эти проекты (с "Росатомом", "Роскосмосом" — ред.) развиваются по плану. В октябре состоится межправкомиссия, где мы обсудим все текущие проекты", — заявил посол.

"Да, будет", — ответил он на вопрос о том, будет ли обсуждаться в ходе межправкомиссии военно-техническое сотрудничество двух стран.

Ранее посол рассказывал, что Россия и Эфиопия подписали Меморандум о взаимопонимании в сфере наращивания сотрудничества по мирному атому, который подразумевает подготовку профильных специалистов и строительство АЭС. Он также упоминал, что Эфиопия готовится подписать меморандум о сотрудничестве с "Роскосмосом". Эфиопия является также одной из стран, которую "Роскосмос" рассматривает в качестве места для создания станции слежения за космическими объектами.