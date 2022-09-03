МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Власти Узбекистана намерены в 2022 году увеличить взаимные поставки сельскохозяйственной продукции с Россией, сообщает в субботу пресс-служба узбекистанского министерства инвестиций и внешней торговли (МИВТ). Путин отметил динамичное развитие отношений России и Узбекистана

По данным пресс-службы, заместитель премьер-министра, министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Жамшид Ходжаев и вице-премьер правительства РФ Виктория Абрамченко в Москве обсудили вопросы обеспечения продовольственной безопасности, увеличения взаимных поставок сельскохозяйственной продукции.

"Отмечено, что за период январь-июль текущего года экспорт сельскохозяйственной продукции из Республики Узбекистан в Российскую Федерацию составил 222,5 миллионов долларов – рост 52% к аналогичному периоду 2021 года. Достигнута договоренность наращивать взаимодействие в данном направлении", — говорится в сообщении на сайте МИВТ.

По данным ведомства, Ходжаев также провел встречи с руководством министерства сельского хозяйства РФ, ОАО "Российские железные дороги", а также с представителями крупных российских компаний. "Достигнуты договоренности об углублении взаимодействия и реализации инвестиционных проектов в области сельского хозяйства, развитии транспортно-логистических коммуникаций в Центральной Азии", — добавили в пресс-службе.

По данным узбекской официальной статистики, российский рынок традиционно занимает первое место в поставках аграрной продукции из Узбекистана. В июне 2021 года "РЖД Логистика" и узбекистанская компания Uzagrologistics Centers подписали соглашение о реализации сервиса "Агроэкспресс" по доставке грузов АПК с помощью ускоренных контейнерных поездов. Первые двусторонние перевозки товаров по принципу "зеленого коридора" через Казахстан были запущены в ноябре 2021 года.