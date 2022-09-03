ПРАЙМ, 3 сен — ПРАЙМ. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что "засиделся" на своем посту и заслужил бессрочный отпуск. Об этом он рассказал в видеообращении, которое опубликовал в своем телеграм-канале.

"Друзья, сегодня узнал, что я, оказывается, "долгожитель" среди ДЕЙСТВУЮЩИХ глав субъектов Российской Федерации. Я и сам заметил, что засиделся", — прокомментировал Кадыров ролик.

"Считаю, что вполне заслужил бессрочный и длинный отпуск", — добавил глава республики и выразил надежду на понимание и поддержку.

Кадыров напомнил, что руководит регионом уже 15 лет, и в связи с этим вспомнил чеченскую пословицу: "каким бы ни был гость уважаемым, долгожданным, если он вовремя уезжает, то это еще бывает приятный".

"Поэтому, я думаю, что мое время тоже пришло. Пока меня не выгнали" — добавил он и пообещал, что постарается уйти "вовремя".