БЕЛГРАД, 3 сен — ПРАЙМ. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что не сможет объяснить гражданам введение санкций против России, которая, в отличие от стран ЕС и США, не нарушала территориальную целостность Сербии. Венгрия полностью понимает, почему Сербия не вводит санкции против России

В субботу в Белград с рабочим визитом прибыл президент Словении Борут Пахор. После встречи с главой сербского государства они провели совместную пресс-конференцию. Словенский журналист спросил Вучича об отказе Белграда поддержать санкции против России.

"Как я объясню народу, что вводим санкции против России, а не Словении. Россия не нарушала территориальную целостность Сербии, а Словения — да (признанием независимости самопровозглашенного Косово — ред.). Почему тогда не вводим санкции против Словении, взял ее пример, как дружественного государства, но то же относится и к Франции, Америке", — заявил Вучич собравшимся.

Он добавил, что словенский президент один из немногих, кто понимает позицию официального Белграда.

После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.