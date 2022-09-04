МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин начинает поездку на Дальний Восток: перед Восточным экономическим форумом (ВЭФ) в воскресенье он вылетает на Камчатку, где примет участие в молодежном экологическом форуме, посетит соколиный центр "Камчатка" и проведет большое совещание по развитию региона. Путин и Эрдоган обсудили реализацию "зерновой сделки"

"Президент сначала отправится на Камчатку, в воскресенье вылетит туда. На Камчатке будет целый рабочий день. На Камчатке он встретится с участниками Всероссийского экологического молодежного форума "Экосистема. Заповедный край", проведет большое совещание по вопросам социально-экономического развития края", — рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В планах президента также посещение Центра по развитию хищных пернатых Соколиного центра "Камчатка" и встреча с губернатором региона Владимиром Солодовым.

МОЛОДЕЖНЫЙ ЭКОФОРУМ

Приехать на первый молодежный экологический форум на Камчатке в 2022 году Путин пообещал во время осмотра выставки Агентства стратегических инициатив (АСИ) в декабре прошлого года. С такой просьбой к нему обратился создатель научно-образовательного центра "Ойкумена" в Камчатском крае Сергей Самойленко. Путин тогда ответил, что обязательно приедет. Ранее глава государства признался, что не видел ничего более красивого в мире, чем Камчатка.

Всероссийский молодежный экологический форум "Экосистема. Заповедный край" проводится в два этапа. Первый этап проходил в Вологодской области с 24 по 28 мая и объединил свыше 200 молодых экологов из 54 субъектов РФ, участие в онлайн-формате приняли более 4 тысяч человек.

Во втором этапе на Камчатке принимают участие более 5 тысяч человек (450 очных и 4550 онлайн) из числа лидеров некоммерческих организаций и проектов в сфере экологии, активистов экологических движений, предпринимателей, молодых ученых, деятелей креативных индустрий и медиа в зеленой повестке, представители профильных министерств и ведомств.

Основными организаторами Форума являются Федеральное агентство по делам молодежи и правительство Камчатского края.

Миссией форума организаторы называют объединение усилий молодежи в области сохранения природных ресурсов для будущих поколений в интересах устойчивого развития страны.

Основными задачами мероприятия, по данным организаторов, являются продвижение принципов и идей зеленой экономики, обмен практиками между молодежными организациями в области охраны окружающей среды, повышение экологической грамотности и экологической культуры среди молодежи, формирование "библиотеки" лучших решений в области экологии для применения в разных регионах РФ, популяризация экологического туризма в России, привлечение молодежи на Дальний Восток.

СОКОЛИНЫЙ ЦЕНТР "КАМЧАТКА"

Международный центр репродукции и сохранения редких видов крупных птиц хищных пород расположен на территории Мильковского района Камчатского края. Проект реализуется с 2017 года компанией "Соколиный центр "Камчатка" по соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики, соинвесторами выступают ОАО "Запсибгазпром" и инвестиционная платформа Фонда "Росконгресс" — Фонд "РК-Инвестиции".

Общая площадь центра составит до 300 гектаров. Планируемый объем инвестиций — 1,25 миллиарда рублей.

На сегодняшний день в эксплуатацию введен многофункциональный орнитологический центр, блоки питомника для соколов, вольеры для молодняка.

Центр на Камчатке призван объединить лучший международный опыт по репродукции птиц редких пород, в том числе методики российско-киргизского соколиного питомника "Мурас" (создан в Иссык-Кульской области Киргизии при содействии специалистов из Объединенных Арабских Эмиратов).

В Центре впервые в России будет организовано воспроизводство кречета — наиболее ценного и редкого вида отряда соколообразных. Данный вид внесен в Красную книгу России в связи со стремительно сокращающейся популяцией, главным образом из-за браконьерского отлова с целью дальнейшей продажи для соколиной охоты.

Реализация проекта создаст базу для восстановления популяция кречета на Камчатке. Кроме того, в центре будут проходить реабилитацию кречеты, изъятые у браконьеров.

После посещения Камчатки Путин должен вылететь во Владивосток для участия в ВЭФ и других мероприятий.

ВЭФ пройдет 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.