Мишустин отметил профессионализм работников нефтегазовой отрасли
Мишустин отметил профессионализм работников российской нефтегазовой промышленности
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МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил работников нефтегазовой отрасли с профессиональным праздником и отметил их профессионализм.
"В отрасли трудятся высококвалифицированные специалисты, люди сильные, энергичные, профессионалы своего дела", — говорится в публикации на сайте правительства.
По словам главы кабмина, благодаря таким сотрудникам российская нефтегазовая промышленность показывает устойчивый рост, остается надёжным поставщиком энергоресурсов и обеспечивает энергобезопасность страны.
Мишустин также отметил, что нефтяникам и газовикам предстоит обеспечить газификацию регионов, реализацию проектов в нефтегазохимии, создание производства СПГ, а также искать новые рынки сбыта. Кроме того, особое внимание необходимо будет уделить развитию транспортной инфраструктуры, прокладке современных трубопроводов и контролю за состоянием окружающей среды.