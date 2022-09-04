МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил работников нефтегазовой отрасли с профессиональным праздником и отметил их профессионализм. Мишустин призвал внедрять цифровые активы для поставок из-за рубежа

"В отрасли трудятся высококвалифицированные специалисты, люди сильные, энергичные, профессионалы своего дела", — говорится в публикации на сайте правительства.

По словам главы кабмина, благодаря таким сотрудникам российская нефтегазовая промышленность показывает устойчивый рост, остается надёжным поставщиком энергоресурсов и обеспечивает энергобезопасность страны.

Мишустин также отметил, что нефтяникам и газовикам предстоит обеспечить газификацию регионов, реализацию проектов в нефтегазохимии, создание производства СПГ, а также искать новые рынки сбыта. Кроме того, особое внимание необходимо будет уделить развитию транспортной инфраструктуры, прокладке современных трубопроводов и контролю за состоянием окружающей среды.