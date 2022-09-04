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2022
https://1prime.ru/state_regulation/20220904/837992963.html
Правительство одобрило выделение средств на ликвидацию незаконных свалок
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Правительство России одобрило выделение субсидий на устранение незаконных свалок в городах, говорится на сайте кабмина. "Решение правительства: принять проект распоряжения... ПРАЙМ, 04.09.2022
экономика, новости, правительство рф, мусор, свалка
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Правительство России одобрило выделение субсидий на устранение незаконных свалок в городах, говорится на сайте кабмина.
"Решение правительства: принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", — следует из сообщения.
Как уточняется, мероприятия будут проводиться в 2022-2023 годах в 24 субъектах страны.
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