МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Правительство России одобрило выделение субсидий на устранение незаконных свалок в городах, говорится на сайте кабмина. Правительство предложило упростить открытие лицевого счета для иностранцев

"Решение правительства: принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", — следует из сообщения.

Как уточняется, мероприятия будут проводиться в 2022-2023 годах в 24 субъектах страны.

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