Песков отметил, что Европа сделала слишком много ошибок, за которые придется платить
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 сен — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Европа уже сделала слишком много ошибок, за которые придётся расплачиваться.
"Много жировали, слишком комфортно жили, и вот отсюда как раз и слова Макрона, что эта эпоха заканчивается для Европы. Они сделали слишком много ошибок и им придётся за это платить, и они платят за это уже сейчас выходом из той самой зоны комфорта", — отметил он в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".
При этом Песков допустил возможность разрядки в отношениях России с ЕС, но признал, что это будет не скоро.
"Послушайте, любая конфронтация заканчивается разрядкой и любые кризисные ситуации заканчиваются за столом переговоров. Так будет и на этот раз. И произойдёт это вряд ли рано, да, скорее, поздно произойдёт, но всё-таки произойдёт. Но другое дело, что мы будем иметь уже бесценный опыт, и мы будем иметь науку вести с ними диалог", — сказал Песков.
Он добавил, что диалог должен выстраиваться с учетом интересов и России.
"Не то что на наших условиях, но таким образом, чтобы наши интересы никак не страдали. И будем иметь эту твёрдость. У меня нет никакого сомнения", — сказал Песков.
https://1prime.ru/state_regulation/20220904/837993809.html