ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 сен — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Европа уже сделала слишком много ошибок, за которые придётся расплачиваться. Песков рассказал, каким будет ответ России на визовые ограничения ЕС

"Много жировали, слишком комфортно жили, и вот отсюда как раз и слова Макрона, что эта эпоха заканчивается для Европы. Они сделали слишком много ошибок и им придётся за это платить, и они платят за это уже сейчас выходом из той самой зоны комфорта", — отметил он в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

При этом Песков допустил возможность разрядки в отношениях России с ЕС, но признал, что это будет не скоро.

"Послушайте, любая конфронтация заканчивается разрядкой и любые кризисные ситуации заканчиваются за столом переговоров. Так будет и на этот раз. И произойдёт это вряд ли рано, да, скорее, поздно произойдёт, но всё-таки произойдёт. Но другое дело, что мы будем иметь уже бесценный опыт, и мы будем иметь науку вести с ними диалог", — сказал Песков.

Он добавил, что диалог должен выстраиваться с учетом интересов и России.

"Не то что на наших условиях, но таким образом, чтобы наши интересы никак не страдали. И будем иметь эту твёрдость. У меня нет никакого сомнения", — сказал Песков.