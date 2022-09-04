ХЕРСОН, 4 сен — ПРАЙМ. В Херсоне восстановлены электроснабжение и подача воды, прерванные в результате повреждения электросетей, передает корреспондент РИА Новости. Венгрия планирует закупать газ не только в России, но и на Западе

"Специалисты ГУП "Херсоноблэнерго" быстро восстановили электроснабжение во всей области, восстанавливается и подача воды", — сообщает "Херсоноблэнерго".

В воскресенье во второй половине дня по причине аварии в Херсоне и нескольких районах области на несколько часов перестала поступать электроэнергия.

"Херсонские энергетики задействовали необходимые технические и трудовые ресурсы для решения временно возникших трудностей. Область без света пробыла не более 5 часов", — говорится в сообщении "Херсоноблэнерго".