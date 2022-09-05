МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Минцифры РФ попросило скорректировать федеральный проект "Информационная инфраструктура" нацпрограммы "Цифровая экономика" из-за дефицита импортного телекоммуникационного оборудования, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на письмо ведомства. Эксперт надеется на принятие закона о майнинге до конца года

Издание ознакомилось с письмом министерства в АНО "Цифровая экономика", ФГБУ "Центр экспертизы и координации информатизации" (ФГБУ ЦЭКИ) и компанию "Ростелеком" от 19 августа.

В письме Минцифры попросило уменьшить число удаленных малонаселенных пунктов (с населением 100–500 человек), которые должны будут оснащены до конца года широкополосным доступом в интернет. Действующие параметры нацпроекта предполагают, что к концу года широкополосным интернетом обеспечат нарастающим итогом 24,6 тысячи (рост на 1,4 тысячи год к году). Однако Минцифры предложило сократить темпы выполнения программы в текущем году на 800 населенных пунктов.

Издание отмечает, что необходимость подобного сокращения министерство объяснило дефицитом импортного телекоммуникационного оборудования из-за международных санкций, а также необходимостью "поиска аналогов оборудования, в том числе отечественного производства". В следующие два года планировалось нагнать отставание, чтобы к концу 2024 года достигнуть результата, который обозначен в текущем плане, — 26,9 тысячи поселков и деревень. Минцифры направит средства на развитие инфраструктуры для госсистем

В министерстве уточнили изданию, что корректировки показателей обсуждались, но не были приняты. Действующие темпы обеспечения сел связью удастся сохранить за счет "шеринга" (то есть совместного использования) базовых станций, заверили в ведомстве.

Такое решение оказалось возможным благодаря тому, что в июле правительство поддержало законопроект, который вносит изменения в закон "О связи". Они как раз предполагают совместное использование абонентами разных операторов связи одной базовой станции в малых населенных пунктах. "Параллельно продолжается поиск надежных партнеров для построения новых кооперационных производственных цепочек", — уточнили в Минцифры.