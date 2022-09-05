МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг РФ в августе снизился до 49,9 пункта с июльских 54,7 пункта, говорится в сообщении S&P Global. Правительство профинансирует низкоуглеродную повестку

"Индекс деловой активности в сфере услуг с коррекций на сезонные изменения S&P Global Russia составил 49,9 пункта в августе, что ниже, чем 54,7 пункта в июле, и значительно ниже среднего значения. Последние данные свидетельствуют о практически неизменном уровне производства в российском секторе услуг, тем самым положив конец двухмесячному росту", — говорится в сообщении.

Уточняется, что в тех случаях, когда поставщики услуг сообщали о спаде в объемах деятельности, это было связано со снижением покупательной способности некоторых клиентов и влиянием международных санкций.

Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже — на ее спад.