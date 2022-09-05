МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. У Евросоюза есть еще варианты новых антироссийских санкций, в том числе индивидуальных, сообщила министр иностранных дел Франции Катрина Колонна. Во Франции заявили, что энергетические санкции Евросоюза обогатили Россию

"Европа уже приняла шесть пакетов санкций в отношении России, а также седьмой, хоть он официально и не называется седьмым. Но у нас есть еще варианты по введению новых санкций, в том числе индивидуальных", — заявила глава французского внешнеполитического ведомства в эфире радиостанции RTL.

Ранее Владимир Зеленский сообщал, что обсудил с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен подготовку восьмого пакета санкций против России.