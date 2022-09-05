МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Армении в иностранной валюте на уровне "B+", прогноз стабильный, сообщается на сайте агентства. Агентство S&P пересмотрело прогноз по рейтингу Казахстана

"РДЭ Армении на уровне "B+" отражает сильные показатели дохода на душу населения, управления и деловой среды по сравнению с сопоставимыми странами, а также надежную основу макроэкономической и налогово-бюджетной политики и надежную приверженность реформам, подкрепленную поддержкой МВФ", — поясняет агентство.

Однако, как отмечается в сообщении, сильным сторонам страны противопоставляется высокая доля государственного долга, выраженного в иностранной валюте, относительно слабые внешние финансы и геополитические риски.

Агентство прогнозирует рост ВВП страны до 6,4% в 2022 году и до 4,7% в 2023-2024 годах.

Fitch также отмечает риски влияния на экономику страны ухудшения отношений с Азербайджаном, хотя не ожидает, что они будут иметь серьезные последствия.