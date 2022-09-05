МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин пока не планирует встречу с экс-министром иностранных дел Австрии Карин Кнайсль в кулуарах ВЭФ, но такая беседа не исключена, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Путин проведет совещание по экономике по возвращению из Владивостока

"Пока в программе президента нет. Но при необходимости такая беседа может состояться", — сказал пресс-секретарь российского лидера РИА Новости.

Кнайсль занимала пост главы МИД Австрии с 2017 по 2019 год. В понедельник она прибыла на ВЭФ.

Ранее бывшая австрийский министр иностранных дел сообщала, что покинула страну из-за угроз в свой адрес. Теперь она живет в Ливане. Песков отмечал, что в Кремле негативно относятся к травле Кнайсль, считают произошедшее показателем нездорового общества.

Путин и Кнайсль лично знакомы, более того в августе 2018 года президент побывал на ее свадьбе с финансистом Вольфгангом Майлингером. Российский лидер подарил паре картину с сельскими мотивами, старинную масловыжималку и тульский самовар, произнес тост на немецком языке и потанцевал с невестой.