МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Композитный индекс деловой активности PMI в промышленности и сфере услуг 19 стран еврозоны, по окончательной оценке, в августе сократился до 48,9 пункта с 49,9 пункта в июле, говорится в сообщении S&P Global. В ЕС готовятся согласовать остановку упрощенного визового режима с Россией

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали снижения показателя до 49,2 пункта, как и показывала предварительная оценка.

В том числе индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны, по окончательной оценке, снизился до 49,8 пункта с 51,2 пункта в июле, что стало минимумом почти за полтора года. Аналитики ожидали снижения до 50,2 пункта, как и показывала предварительная оценка.

При этом композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг крупнейшей экономики Европы, Германии, по окончательной оценке, упал до 46,9 пункта с июльского уровня в 48,1 пункта, что стало минимальный показателем более чем за два года. PMI сферы услуг Германии снизился до 47,7 пункта с 49,7 пункта в июле — минимума за полтора года. Аналитики ожидали показатели на уровне предварительной оценки в 47,6 и 48,2 пункта соответственно. Индекс деловой активности в сфере услуг в России снизился в августе

Композитный индекс деловой активности во Франции, по окончательной оценке, снизился в августе до 50,4 пункта с уровня июля в 51,7 пункта. PMI страны в сфере услуг уменьшился до 51,2 пункта с 53,2 пункта месяцем ранее — минимум с апреля 2021 года. Аналитики ожидали показатели на уровне предварительной оценки в 49,8 и 51 пунктов соответственно.

Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже — на ее спад.