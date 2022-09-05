МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. ЦБ КАЗАХСТАНА ПРОГНОЗИРУЕТ ИНФЛЯЦИЮ К КОНЦУ ГОДА НА УРОВНЕ 16-18%, РОСТ ВВП — 2,5-3,5% — ПРЕСС-СЛУЖБА
Новость дополняется
https://1prime.ru/state_regulation/20220905/838001897.html
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МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. ЦБ КАЗАХСТАНА ПРОГНОЗИРУЕТ ИНФЛЯЦИЮ К КОНЦУ ГОДА НА УРОВНЕ 16-18%, РОСТ ВВП — 2,5-3,5% — ПРЕСС-СЛУЖБА
Новость дополняется
https://1prime.ru/state_regulation/20220905/838001897.html
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