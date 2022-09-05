МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. ВВП Швейцарии вырос на 0,3% во втором квартале 2022 года, что меньше, чем 0,5% в первом квартале, говорится в заявлении минэкономики на сайте ведомства. Минфин Франции предрек снижение ВВП страны без российского газа

"ВВП Швейцарии вырос на 0,3% во 2 квартале 2022 года после роста на 0,5% в предыдущем квартале. Экономический подъем продолжался в соответствии с прогнозами. В секторе услуг создание стоимости значительно увеличилось после отмены мер, связанных с коронавирусом. Частные потребительские расходы подскочили. В обрабатывающей промышленности добавленная стоимость немного снизилась", — сказано в документе.