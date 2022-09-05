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2022
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Путин заявил о продолжении Россией сотрудничества в сфере экологии
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ПУТИН ЗАЯВИЛ, ЧТО РОССИЯ ПРОДОЛЖИТ МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В ВОПРОСАХ СОКРАЩЕНИЯ ВООРУЖЕНИЙ, ЭКОЛОГИИ И КОСМОСА ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПЕНА, КОТОРАЯ МЕШАЕТ СОВМЕСТНОЙ РАБОТЕ НА... ПРАЙМ, 05.09.2022
экономика, новости
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МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. ПУТИН ЗАЯВИЛ, ЧТО РОССИЯ ПРОДОЛЖИТ МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В ВОПРОСАХ СОКРАЩЕНИЯ ВООРУЖЕНИЙ, ЭКОЛОГИИ И КОСМОСА
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПЕНА, КОТОРАЯ МЕШАЕТ СОВМЕСТНОЙ РАБОТЕ НА МЕЖДУНАРОДНОМ УРОВНЕ, СХЛЫНЕТ — ПУТИН
Новость дополняется