МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Российский лидер Владимир Путин назвал Россию страной "восходящего солнца", отметив, что территории страны восточнее Японии и Новой Зеландии, и подчеркнув при этом, что страна начинается с человека. Путин заявил о продолжении Россией сотрудничества в сфере экологии

"Вообще наших соседей японцев, Японию, называют страной "восходящего солнца", но восточнее Японии находится, по-моему, как раз Камчатка или Сахалин, еще восточнее находится Новая Зеландия, а восточнее Новой Зеландии находится Чукотка. Там же всего 60 километров пролив и все — дальше уже американский континент. В этом смысле страна "восходящего солнца" — это Россия", — сказал глава государства на встрече с участниками Всероссийского молодежного экологического форума "Экосистема. Заповедный край".

Путин, комментируя замечание участника форума, что Россия начинается с Камчатки, заявил, что Россия — это человек, неважно, на какой территории он живет.