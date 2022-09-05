МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Украина и Евросоюз подписали сразу пять соглашений о сотрудничестве в различных сферах и финансовой поддержке Киева, заявил в понедельник премьер-министр страны Денис Шмыгаль. ЦБ Украины разрешил компаниям перевод валюты для оплаты по кредитам

"Украина и ЕС подписали сразу пять соглашений, приближающих нашу страну к вступлению в Евросоюз", — говорится в сообщении в Telegram-канале Шмыгаля.

В канале приводится список соглашений. Среди них: соглашение об участии Украины в программе "Цифровая Европа", подразумевающее помощь в развитии проектов по разработке суперкомпьютеров, искусственного интеллекта, кибербезопасности и широкого внедрения цифровых технологий в экономику и общество, в том числе, в виде развития цифровой грамотности; соглашения о сотрудничестве в таможенной и налоговой сферах, а также о предоставлении 500 миллионов евро бюджетной поддержки и отдельный договор об увеличении бюджета Еврокомиссии на гранты для Украины на дополнительные 122 миллиона евро.